Два жадных медвежонка "М1" и "М2" поделили между собой головку сыра. "М2" остался недо??олен дележкой и тогда "М1" отдал ему пятую часть своей доли. От этого доля "М2" устроилась. В какой пропорции был разделён сыр первоначально?

Математика

Два жадных медвежонка "М1" и "М2" поделили между собой головку сыра. "М2" остался недо??олен дележкой и тогда "М1" отдал ему пятую часть своей доли. От этого доля "М2" устроилась. В какой пропорции был разделён сыр первоначально?

Автор: Гость