Два жадных медвежонка "М1" и "М2" поделили между собой головку сыра. "М2" остался недо??олен дележкой и тогда "М1" отдал ему пятую часть своей доли. От этого доля "М2" устроилась. В какой пропорции был разделён сыр первоначально?
Математика
Два жадных медвежонка "М1" и "М2" поделили между собой головку сыра. "М2" остался недо??олен дележкой и тогда "М1" отдал ему пятую часть своей доли. От этого доля "М2" устроилась. В какой пропорции был разделён сыр первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в условии утроилась, то ответ 9:1 берем за x долю М2 и считаем x+1/5=3x -2x=-1/5 x=0,1 Соответственно 1-0,1=0,9 Итого: отношение было 9:1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу, плиз)Гейдман, математика 4 класс.Купили несколько пакетик??в семян моркови и свеклы. Масса всех пакетиков 78 гр. Масса одно...
История