Двадцать путешественников отправились в путь на трех лодках.В двух лодках разместились одинаковое число человек,а в последней на одного меньше.Сколько человек было в каждой лодке?
Двадцать путешественников отправились в путь на трех лодках.В двух лодках разместились одинаковое число человек,а в последней на одного меньше.Сколько человек было в каждой лодке?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) (20-1):3=5 (чел.) - в одной лодке. 2) 5-1=4 (чел.) - в последней лодке. Ответ: 4 человека было в последней лодке.