Двалог на тему я в библиотеке на руском язике

- Здравствуйте, Наталья Никитична! - Здравствуй, Яночка! Чем могу помочь? - Я хочу сдать книжки, которые прочитала. Они мне больше не нужны. - Так, посмотрим, что тут у нас... Ага, Иван Тургенев, “Записки охотника”... А вторая книга? - Вот, возьмите. Это книжка рассказов Салтыкова-Щедрина. Нам их по школьной программе задавали читать. А “Записки охотника” я взяла сама. - И как, понравилось тебе? - Мне очень приятно читать Тургенева. Такое чувство, будто слышишь голос писателя, и он сам тебе читает вслух. Вот как хорошо написано. А второй автор мне не понравился. У него манера такая... едкая, что ли. - Яна, ты хочешь взять еще какую-то книжку? - Да, чуть не забыла!У Вас есть “Занимательная биология для детей”? - Есть, конечно. Вот она. Автор-составитель Л. Мохина. Тебе этот автор нужен? - А мне автор неважен. Мне главное, чтобы интересно рассказывали! Я беру эту книжку. - Хорошо, записываем. Ты помнишь, что должна нам еще одну книжку? - Да, помню, “Географию мира”. Но она мне пока нужна. Мы проходим сейчас на уроках разные интересные темы, и они как раз есть в этой книжке. Я даже доклад готовлю на следующий урок. - Хорошо, Яночка! До свидания, приходи еще! - Конечно, обязательно приду! До свидания, Наталья Никитична