Две бригады проходчиков должны построить тоннель длинной 1 км они приступили к ра??оте одновременно с разных концов стоящего тоннеля производительность первой бригады 2м/д а производительность второй бригады 3м/день через сколь...

Математика

Две бригады проходчиков должны построить тоннель длинной 1 км они приступили к ра??оте одновременно с разных концов стоящего тоннеля производительность первой бригады 2м/д а производительность второй бригады 3м/день через сколько рабочих дней эти бригады встретятся при соединении двух частей тоннеля?

Автор: Гость