Две бригады проходчиков должны построить тоннель длинной 1 км они приступили к ра??оте одновременно с разных концов стоящего тоннеля производительность первой бригады 2м/д а производительность второй бригады 3м/день через сколь...
Математика
Две бригады проходчиков должны построить тоннель длинной 1 км они приступили к ра??оте одновременно с разных концов стоящего тоннеля производительность первой бригады 2м/д а производительность второй бригады 3м/день через сколько рабочих дней эти бригады встретятся при соединении двух частей тоннеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 200 дней они встретятся
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