Две бригады рабочих посадили 220 яблонь . первая бригада сажала в день 40 яблонь. вто??ая 50 яблонь . вторая бригада начала работу позже первой. сколько яблонь посадила каждая бригада?

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Всего 220яблонь1бригада в день сажала 40яблонь2бригада в день сажала 50яблоньЗная, что в первый день сажала только 1бригада, можно сказать, что в 1день было посаженно 40 яблонь. Во второй день работало 2 бригаты, значит посаженоно (40+ 50) яблонь получается, что за два дня посаженно 130яблонь. Теперь из 220 вычитаем 130 яблонь и получаем 90 яблонь это кол-во яблонь посаженных в третий день и 1 и 2 бригадой. Получается, что 1бригада работала дня, а 2бригада 2дня, следовательно 1бригада посадила 40 умножить на три равно 120яблонь, а 2бригада посадила 50 умножить на 2 равно 100 яблонь.Ответ: 1бригада- 120яблонь, 2бригада-100яблонь.