Две бригады, работая вместе, могут отремонтировать шоссе за 18 дней. Если бы сначал?? первая бригада,работая одна выполнила 2/3 всей работы, а затем вторая бригада - оставшуюся часть то на ремонт всего шоссе потребовалась бы 40...

Алгебра

Две бригады, работая вместе, могут отремонтировать шоссе за 18 дней. Если бы сначал?? первая бригада,работая одна выполнила 2/3 всей работы, а затем вторая бригада - оставшуюся часть то на ремонт всего шоссе потребовалась бы 40 дней . Определите за сколько дней каждая бригада работая отдельно могла бы отремонтировать шоссе?

Автор: Гость