Две бригады ремонтировали дорогу. Первая бригада отремонтировала 3 км 506 м, другая- на 730 м больше. Какой длины дорогу отремонтировали обе бригады? Лучшим если захотите поставлю :))

Математика

Две бригады ремонтировали дорогу. Первая бригада отремонтировала 3 км 506 м, другая- на 730 м больше. Какой длины дорогу отремонтировали обе бригады? Лучшим если захотите поставлю :))

Автор: Гость