Две бригады ремонтировали дорогу. Первая бригада отремонтировала 3 км 506 м, другая- на 730 м больше. Какой длины дорогу отремонтировали обе бригады? Лучшим если захотите поставлю :))
Математика
Две бригады ремонтировали дорогу. Первая бригада отремонтировала 3 км 506 м, другая- на 730 м больше. Какой длины дорогу отремонтировали обе бригады? Лучшим если захотите поставлю :))
Ответ(ы):
Гость:
3506+730=4236 отремонтировала втарая бригада. 3506+4236=7742 две бригады.
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