Две электрические лампы сопротивлением 100 и 300 Ом последовательно включены в сеть.Какая из ламп потребляет большую мощность и во сколько раз

Физика

Две электрические лампы сопротивлением 100 и 300 Ом последовательно включены в сеть.Какая из ламп потребляет большую мощность и во сколько раз

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