Две электрические лампы сопротивлением 100 и 300 Ом последовательно включены в сеть.Какая из ламп потребляет большую мощность и во сколько раз
Физика
Две электрические лампы сопротивлением 100 и 300 Ом последовательно включены в сеть.Какая из ламп потребляет большую мощность и во сколько раз
Ответ(ы):
Гость:
мощность равна силе тока в квадрате умноженной на сопротивление. При последовательном соединении сила тока одинакова, соответственно мощность пропорциональна сопротивлению. Т. е. та лампа сопротивление которой 300 Ом, потребляет в 3 раза большую мощность.
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