Две электрички выехали одеовременно с конечных станцый. через 2ч они встретились ?? продолжили движение каж
Математика
Две электрички выехали одеовременно с конечных станцый. через 2ч они встретились ?? продолжили движение каж
Ответ(ы):
Гость:
1)49+53=102 (км|час) (скорость сближения) 2)102*2=204 км (расстояние между станциями) 3)49*2=98 км (расстояние до встречи первой электрички) 4)53*2=106 км (расстояние до встречи второй электрички) 5)98+106 =204 км. (общее растояние) Ответ:Расстояние между ними 204 км за 2 часа.
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