Две элементарные частицы исходят из одной точки, и со скоростями 0,5с и 0,6с летят в противоположные стороны. Определить их относительную скорость. ( Ответ: 0,85с) Прошу объяс нение решения задачи
Две элементарные частицы исходят из одной точки, и со скоростями 0,5с и 0,6с летят в противоположные стороны. Определить их относительную скорость. ( Ответ: 0,85с) Прошу объяс нение решения задачи
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Работает закон сложения скоростей : V=(V1+V2)/(1+V1*V2/c^2)=(0,5c+0,6c)/(1+0,5c*0,6c/c^2)=0,85c