Две группы дехкан вспахали вместе 678 га пашни. 1 группа работала 8 днeй а вторая 11 дн??й. сколько гектаров вспахали за один день каждая группа если первая за 3 дня вспахала на 22 га меньше чем вторая за 4 дня. нужно составить...
Алгебра
Две группы дехкан вспахали вместе 678 га пашни. 1 группа работала 8 днeй а вторая 11 дн??й. сколько гектаров вспахали за один день каждая группа если первая за 3 дня вспахала на 22 га меньше чем вторая за 4 дня. нужно составить систему уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х – делает за 1 день первая группа у - делает за 1 день вторая группа Первое уравнение 8х + 11у = 678 Второе уравнение 4у - 3х = 22 Решаем систему {8х + 11y = 678 {-3x + 4y = 22 Первое уравнение умножим на 3, а второе уравнение умножим на 8 {24х + 33y = 2034 {- 24x + 32y = 176 Сложив эти уравнения, имеем: 24х + 33у - 24х + 32у = 2034 + 176 65у = 2210у = 2210 : 65 у = 34 гектаров вспахала за 1 день вторая группа 8х + 11 * 34 = 678 8х = 678 - 374х= 304 : 8х = 38 гектаров вспахала за 1 день первая группа Ответ: 38; 34
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