Две группы дехкан вспахали вместе 678 га пашни. 1 группа работала 8 днeй а вторая 11 дн??й. сколько гектаров вспахали за один день каждая группа если первая за 3 дня вспахала на 22 га меньше чем вторая за 4 дня. нужно составить...

Алгебра

Две группы дехкан вспахали вместе 678 га пашни. 1 группа работала 8 днeй а вторая 11 дн??й. сколько гектаров вспахали за один день каждая группа если первая за 3 дня вспахала на 22 га меньше чем вторая за 4 дня. нужно составить систему уравнения

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