Две крайние звезды Малого Ковша – Ферхад и Кохаб – равны по яркости Полярной звезде и практически всегда заметны для наблюдателя. Эти звёзды называют 1) Ожерельем Севера 2) Стражами Севера 3) Северной Короной
География
Две крайние звезды Малого Ковша – Ферхад и Кохаб – равны по яркости Полярной звезде и практически всегда заметны для наблюдателя. Эти звёзды называют 1) Ожерельем Севера 2) Стражами Севера 3) Северной Короной
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ 2) Стражи Севера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Сочинение на тему:Кокого человека можно назвать культурным ?В чём проявляется культура человека ?( 7-8 предложений)
Окружающий мир
Автор исторических записок о России Павел Алеппский утверждал что в Москве в 17 ве??а зимой в окна вставляли
История
Другие предметы