Две крайние звезды Малого Ковша – Ферхад и Кохаб – равны по яркости Полярной звезде и практически всегда заметны для наблюдателя. Эти звёзды называют 1) Ожерельем Севера 2) Стражами Севера 3) Северной Короной

География
Две крайние звезды Малого Ковша – Ферхад и Кохаб – равны по яркости Полярной звезде и практически всегда заметны для наблюдателя. Эти звёзды называют 1) Ожерельем Севера 2) Стражами Севера 3) Северной Короной
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Гость:
Правильный ответ 2) Стражи Севера.
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