Две кружки имеют форму цилиндра. Первая кружка в четыре с половиной раза ниже второй, а вторая втрое уже первой. Во сколько раз объем первой кружки бо льше объема второй?

Предположим, кружки имеют одинаковый диаметр. Тогда вторая кружка была бы в 4.5 раза вместительнее первой. Но поскольку на самом деле вторая кружка в 3 раза уже, её объём меньше в 9 раз (уменьшение диаметра в 3 раза приводит к уменьшению площади сечения в 3 раза). Получается, что вторая кружка в 9 раз меньше такой кружки, которая была бы в 4.5 раза больше первой. Отсюда получаем, что вторая кружка вдвое меньше первой.