Две лодки расстояние между которыми 90 километров начали движение навстречу друг ??ругу скорость одной из лунок 10 километров час другой 8 километров час Сколько часов понадобится лодкам чтобы встретиться

Математика

Две лодки расстояние между которыми 90 километров начали движение навстречу друг ??ругу скорость одной из лунок 10 километров час другой 8 километров час Сколько часов понадобится лодкам чтобы встретиться

Автор: Гость