Две лодки расстояние между которыми 90 километров начали движение навстречу друг ??ругу скорость одной из лунок 10 километров час другой 8 километров час Сколько часов понадобится лодкам чтобы встретиться
Математика
Две лодки расстояние между которыми 90 километров начали движение навстречу друг ??ругу скорость одной из лунок 10 километров час другой 8 километров час Сколько часов понадобится лодкам чтобы встретиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+8=18 2)90:18=5(часов) Ответ: 5 часов
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