Две лошади бежали навстречу друг другу. скорость первой -40км/ч. другая лошадь пробежала 1/2 часть пути, который пробежала первая лошадь. какое первоначальное расстояние было между лошадьми, если они встретились чере...
Две лошади бежали навстречу друг другу. скорость первой -40км/ч. другая лошадь пробежала 1/2 часть пути, который пробежала первая лошадь. какое первоначальное расстояние было между лошадьми, если они встретились черези 2 часа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
40 км + (1/2*40) = 60 км за 1 час, => 60*2=120 км