Две машины идут на встречу друг,другу,легковая 40км/ч.На каком расстоянии будут эти машины за 1 ч до встречи?Через 1 ч после встречи?Сделай к задаче чертеж.
Математика
Две машины идут на встречу друг,другу,легковая 40км/ч.На каком расстоянии будут эти машины за 1 ч до встречи?Через 1 ч после встречи?Сделай к задаче чертеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 километров в 1 час
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