Две машины идут на встречу друг,другу,легковая 40км/ч.На каком расстоянии будут эти машины за 1 ч до встречи?Через 1 ч после встречи?Сделай к задаче чертеж.

Математика

Две машины идут на встречу друг,другу,легковая 40км/ч.На каком расстоянии будут эти машины за 1 ч до встречи?Через 1 ч после встречи?Сделай к задаче чертеж.

Автор: Гость