Две машины одновременно выехали навстречу друг другу из двух пунктов .Скорость одной машины была 60км/ч ,а другой 80км/ч .через 2.5ч они встретились .каково растояние между пунктами

Алгебра
Две машины одновременно выехали навстречу друг другу из двух пунктов .Скорость одной машины была 60км/ч ,а другой 80км/ч .через 2.5ч они встретились .каково растояние между пунктами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80*2.5=200 60*2.5=150200+1500=350км
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