Две машины одновременно выехали навстречу друг другу из двух пунктов .Скорость одной машины была 60км/ч ,а другой 80км/ч .через 2.5ч они встретились .каково растояние между пунктами

Алгебра

Две машины одновременно выехали навстречу друг другу из двух пунктов .Скорость одной машины была 60км/ч ,а другой 80км/ч .через 2.5ч они встретились .каково растояние между пунктами

Автор: Гость