Две машины везли с поля картофель. Выехали они в 8 часов утра и поехали в одном направлении. В 10 часов расстояние между ними было 4 километров. С какой скоростью двигался один из грузовиков, если скорость второго 50 км/ ч ?
Математика
Две машины везли с поля картофель. Выехали они в 8 часов утра и поехали в одном направлении. В 10 часов расстояние между ними было 4 километров. С какой скоростью двигался один из грузовиков, если скорость второго 50 км/ ч ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 50*2=100(км) - проехал первый грузовик за 2 часа. 2) 100+4=104(км) - проехал второй грузовик за 2 часа. 3) 104:2=52(км/ч) - скорость второго.
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