Две машины везли с поля картофель. Выехали они в 8 часов утра и поехали в одном направлении. В 10 часов расстояние между ними было 4 километров. С какой скоростью двигался один из грузовиков, если скорость второго 50 км/ ч ?

Математика

Две машины везли с поля картофель. Выехали они в 8 часов утра и поехали в одном направлении. В 10 часов расстояние между ними было 4 километров. С какой скоростью двигался один из грузовиков, если скорость второго 50 км/ ч ?

Автор: Гость