Две мастерицы за 5 дней сшили 20 салфеток. Сколько салфеток может сшить одна мастер??ца за неделю, если продуктивность труда у них одинаковая?

Математика

Две мастерицы за 5 дней сшили 20 салфеток. Сколько салфеток может сшить одна мастер??ца за неделю, если продуктивность труда у них одинаковая?

Автор: Гость