Две мастерицы за 5 дней сшили 20 салфеток. Сколько салфеток может сшить одна мастер??ца за неделю, если продуктивность труда у них одинаковая?
Математика
Две мастерицы за 5 дней сшили 20 салфеток. Сколько салфеток может сшить одна мастер??ца за неделю, если продуктивность труда у них одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:5=4 салфетки за 1 день 4•7=28 сал за неделю 2 мастерицы 28:2=14 сал 1 мастерица
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