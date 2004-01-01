Две окружности касаются внешним образом .Радиус одной окружности в 3 раза больше другой.Найдите их диаметры если расстояние между их центрами равен 6 см .

Алгебра

Две окружности касаются внешним образом .Радиус одной окружности в 3 раза больше другой.Найдите их диаметры если расстояние между их центрами равен 6 см .

Автор: Гость