Две плитки, спирали которых имеют одинаковое сопротивление, включены в сеть: в одном случае последовательно, в другом параллельно. В каком случае выделится большее колличество теплоты и во сколько раз?

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В данном случае применим закон Джоуля-ленца, который записывается следующей формулой: Q=I^2Rt или что тоже самое Q=(U^2/R)*t Теперь нужно выяснить, где будет большее общее сопротивление одной из плиток: Для этого нужно знать, что при параллельном соединении общее сопротивление всегда меньше сопротивления, где последовательное соединение: Значит кол-во теплоты, выделившееся при параллельном соединении будет больше кол-ва теплоты, выделившегося при последовательном соединении( это видно из формулы) Теперь, во сколько раз: Q2(паралл. соедин.)/Q1(последоват. соедин.)=4 Ответ: при последовательном больше в 4 раза