две подруги купили 26 переводных картинок. как долны они поделить эти картинки если одна дала на покупку 50рублей а другая 80 рудлей

Математика

две подруги купили 26 переводных картинок. как долны они поделить эти картинки если одна дала на покупку 50рублей а другая 80 рудлей

Автор: Гость