две подруги купили 26 переводных картинок. как долны они поделить эти картинки если одна дала на покупку 50рублей а другая 80 рудлей
Математика
две подруги купили 26 переводных картинок. как долны они поделить эти картинки если одна дала на покупку 50рублей а другая 80 рудлей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80+50=130 р - стоит 26 картинок 130/26 = 5 р - стоит 1 картинка 50/5 = 10 картинок возьмен одна подруга 80/5 = 16 картинок возьмет другая подруга
Гость:
(80+50)/26=5р - цена 1 картинки 50/5=10 к -одной подруге; 80/5=16к- второй подруге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
у нади было 100 рублей она купила две книги одна книга стоит 20 рублей а другая - 40 рублей сколько рублей сдачи должна получить Надя решить кратко...
Математика
Расстояние от Зареченска до заправочной станциии в 6 раз меньше,чем от заправочной станции до Ивантеевки.Хватит ли машине 10 литров бензина чтобы д...
Алгебра
Городской бюджет составляет 98 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 50%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
Русский язык