Две сеницы за 4 дня съели 576 гусениц, поровну каждая сколько гусениц съесть одна ? с??ница за 6 дней?

Математика

Две сеницы за 4 дня съели 576 гусениц, поровну каждая сколько гусениц съесть одна ? с??ница за 6 дней?

Автор: Гость