Две швеи.получили задание сшить по 96 рубашек.Одна из них шьет 12 рубашек в неделю, в??орая-16.Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько?
Математика
Две швеи.получили задание сшить по 96 рубашек.Одна из них шьет 12 рубашек в неделю, в??орая-16.Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 торая выполнит раньше 96 мы делим на 12 ровно 8дней это 1 швея 96 делим на 16 ровно 6 дней 2 швей 8-6=на2дня раньше
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