Две швеи.получили задание сшить по 96 рубашек.Одна из них шьет 12 рубашек в неделю, в??орая-16.Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько?

Математика

Две швеи.получили задание сшить по 96 рубашек.Одна из них шьет 12 рубашек в неделю, в??орая-16.Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько?

Автор: Гость