Две спирали электроплитки одинакового сопротивления соединены параллельно и включены в сеть с напряжением 220В. . Чему равно сопротивление спирали пли тки, если вода массой 1 кг налитая в алюминиевую кастрюлю массой 3...

Две спирали электроплитки одинакового сопротивления соединены параллельно и включены в сеть с напряжением 220В. . Чему равно сопротивление спирали пли тки, если вода массой 1 кг налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300г закипела через 37 секунд?Начальная температура воды и кастрюли равна 20градусов, Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь