Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третей стороны а его ??ериметор равен 76 см .Найдите стороны треуголника
Алгебра
Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третей стороны а его ??ериметор равен 76 см .Найдите стороны треуголника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х-2,7=42 3х-2,7=42 3х=44,7 х=44,7/3=14,9
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