Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третей стороны а его ??ериметор равен 76 см .Найдите стороны треуголника

Алгебра

Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третей стороны а его ??ериметор равен 76 см .Найдите стороны треуголника

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