Две сторонытреугольника равны 9 см и 56 сма угол между ними120 градусов найдте перим??тр и площадь треугольника
Геометрия
Две сторонытреугольника равны 9 см и 56 сма угол между ними120 градусов найдте перим??тр и площадь треугольника
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Две сторонытреугольника равны 9 см и 56 сма угол между ними120 градусов найдте перим??тр и площадь треугольника
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