Две трубы, диаметры которых равны 9 см и 12 см, требуется заменить одной, площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных. Каким должен быть диаметр новой трубы? Если можно, с ...
Две трубы, диаметры которых равны 9 см и 12 см, требуется заменить одной, площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных. Каким должен быть диаметр новой трубы? Если можно, с объяснением. Спасибо!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. находим площадь 1 и 2s=число пи на радиус в квадватеs1=3.14*20.25=63.585s2=3.14*36=113.042.складываешь.ответ. 176.625