Две целых одна седьмая разделить на b равно две целых девятнадцать двадцать восьм??х разделить на три целых три четвёртых

Математика
Две целых одна седьмая разделить на b равно две целых девятнадцать двадцать восьм??х разделить на три целых три четвёртых
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Гость:
Нужнонемногобукв,чтоботправилось
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