Две улитки сидели на стине и грелись на солнышке потом одна улитка поднилась по стине 9см выше а другая вниз на 5см ниже измени одно слово в условии задачи так,чтобы в ответе получилось число 4. реши задачу
Две улитки сидели на стине и грелись на солнышке потом одна улитка поднилась по стине 9см выше а другая вниз на 5см ниже измени одно слово в условии задачи так,чтобы в ответе получилось число 4. реши задачу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вопрос задачи:На сколько 1улитка поднялась выше , чем, 2 улитка? 9-5=4 (см.)-высота 2 улитки. 9-4=5 (см)-разница . Подстовляем числа . К примеру: 4. 9-4=5 (см.)- высота 2 улитки. 9-5=4 (см)-разница между улит . Ответ:Т.д с: