Две задачки : 1) основание прямой прямоугольной призмы - прямоугольный треугольн??к с катетами 3 см и 10 см , а высота призмы 8 найти: объем призмы 2) найти объем правильной четырехугольной пирамиды , если боковое ребро ран...

Геометрия

Две задачки : 1) основание прямой прямоугольной призмы - прямоугольный треугольн??к с катетами 3 см и 10 см , а высота призмы 8 найти: объем призмы 2) найти объем правильной четырехугольной пирамиды , если боковое ребро рано 12 см и создает основание угол 45 см

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