Две задачки : 1) основание прямой прямоугольной призмы - прямоугольный треугольн??к с катетами 3 см и 10 см , а высота призмы 8 найти: объем призмы 2) найти объем правильной четырехугольной пирамиды , если боковое ребро ран...
Геометрия
Две задачки : 1) основание прямой прямоугольной призмы - прямоугольный треугольн??к с катетами 3 см и 10 см , а высота призмы 8 найти: объем призмы 2) найти объем правильной четырехугольной пирамиды , если боковое ребро рано 12 см и создает основание угол 45 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Sосн=1/2 (3×10)=15 V=S×h=15×8=120 2)высота 12÷(корень из2) а сторона 12 Sосн=а^2=12^2=144 V=Sосн×h=144×12÷(корень из2)=1728÷(корень из2) если создает с основание угол 45°
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