Двенадцать одинаковых бочек с огурцами весят 324 кг. вес пустой бочки 5 кг. найди вес огурцов в одной банке
Математика
Двенадцать одинаковых бочек с огурцами весят 324 кг. вес пустой бочки 5 кг. найди вес огурцов в одной банке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*5=60(кг)-вес 12 бочек 2)324-60=264(кг)-вес огурцов без бочек 3)264:12=22(кг)-вес огурцов 4)22+5=27(кг)-вес огурцов в 1 банке Ответ: 27 кг
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Математика