Двенадцать одинаковых бочек с огурцами весят 324 кг. вес пустой бочки 5 кг. найди вес огурцов в одной банке

Математика

Двенадцать одинаковых бочек с огурцами весят 324 кг. вес пустой бочки 5 кг. найди вес огурцов в одной банке

Автор: Гость