Дві когерентні хвилі проходять у деяку точку простору з різницею ходу 2.25мкм. який результат інтерференціі в цій точці, якщо довжина хвилі 750нм?
Физика
Дві когерентні хвилі проходять у деяку точку простору з різницею ходу 2.25мкм. який результат інтерференціі в цій точці, якщо довжина хвилі 750нм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверяем на максимум: d=k*L k=d/L=2,25*10^-6/750*10^-9=3 Так как на разности хода укладывается целое число волн, будет усиление.
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