Двигаясь по горизонтальному участку шоссе, мотоциклист вынужден был начать торможение. За первую секунду его кинетическая энергия уменьшилась на 500 Дж. При этом... а) Потенциальная энергия мотоциклиста увеличилась на 500 Дж ...
Физика
Двигаясь по горизонтальному участку шоссе, мотоциклист вынужден был начать торможение. За первую секунду его кинетическая энергия уменьшилась на 500 Дж. При этом... а) Потенциальная энергия мотоциклиста увеличилась на 500 Дж б) Внутренняя энергия мотоциклиста и окружающей среды уменьшилась на 500 Дж в) Внутренняя энергия мотоциклиста и окружающей среды увеличилась на 500 Дж г) Полная механическая энергия мотоциклиста не изменилась
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Б..... наверное.......
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