Двигаясь с постоянной скоростью, автомобилист за 3 ч проехал 200 км. Сколько килом??тров он проехал за 2 часа.

Математика

Двигаясь с постоянной скоростью, автомобилист за 3 ч проехал 200 км. Сколько килом??тров он проехал за 2 часа.

Автор: Гость