Двигаясь с постоянной скоростью, автомобилист за 3 ч проехал 200 км. Сколько килом??тров он проехал за 2 часа.
Математика
Двигаясь с постоянной скоростью, автомобилист за 3 ч проехал 200 км. Сколько килом??тров он проехал за 2 часа.
Ответ(ы):
Гость:
200/3=66,6 66,6*2=133,2 за 2 часа
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