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Двигатель мощностью 1.3 кВт работал 10 минут. Какую работу он при этом совершал ?
Двигатель мощностью 1.3 кВт работал 10 минут. Какую работу он при этом совершал ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
A=N*t=1300*600=780 000 Дж=780 кДж
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