Двигатель за 25 секунд совершает работу 1000 Дж. Какова его мощность?

Двигатель за 25 секунд совершает работу 1000 Дж. Какова его мощность?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дано   A=1000 Дж t=25 с     N- ? N=A/t=1000/25=40 Вт
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