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Двигатель за 25 секунд совершает работу 1000 Дж. Какова его мощность?
Двигатель за 25 секунд совершает работу 1000 Дж. Какова его мощность?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано A=1000 Дж t=25 с N- ? N=A/t=1000/25=40 Вт
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