Движение тела задано уравнение x=8t, где время выражено в секундах. Приняв массу тела равной 2кг, найдите его импульс.

Физика
Движение тела задано уравнение x=8t, где время выражено в секундах. Приняв массу тела равной 2кг, найдите его импульс.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение имеет вид  x=v*t Значит, v=8 м/с Тогда импульс p равен p=m*v=2 кг*8 м/с=16 кг*м/с
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