Движение тела задано уравнение x=8t, где время выражено в секундах. Приняв массу тела равной 2кг, найдите его импульс.

Физика

Движение тела задано уравнение x=8t, где время выражено в секундах. Приняв массу тела равной 2кг, найдите его импульс.

Автор: Гость