Двое рабочих изготавливали одинаковые детали. Один обслуживал 8 станков, обрабатывающих по 11 деталей в час каждый, а другой обслуживал 6 станков, обрабатывающий по 15 детал ей в час каждый. За сколько часов они изгот...

Двое рабочих изготавливали одинаковые детали. Один обслуживал 8 станков, обрабатывающих по 11 деталей в час каждый, а другой обслуживал 6 станков, обрабатывающий по 15 детал ей в час каждый. За сколько часов они изготовят вместе 1602 детали?