Двое рабочих изготовили 657 деталей, причем первый на 63 детали больше. Сколько сдел??л каждый?

Алгебра

Двое рабочих изготовили 657 деталей, причем первый на 63 детали больше. Сколько сдел??л каждый?

Автор: Гость