Двое рабочих изготовили 657 деталей, причем первый на 63 детали больше. Сколько сдел??л каждый?

Алгебра
Двое рабочих изготовили 657 деталей, причем первый на 63 детали больше. Сколько сдел??л каждый?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть второй сделал х деталей, тогда первый сделал х+63 детали. Составим уравнение: х+х+63=657 2х=657-63 2х=594 х=297 Второй сделал 297 деталей, первый сделал 297+63=360 деталей.
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