Двое рабочих могут выполнить задание за дней 10.Сколько рабочих еще надо пригласить , чтобы всю работу выполнили за 4 дня?

Математика

Двое рабочих могут выполнить задание за дней 10.Сколько рабочих еще надо пригласить , чтобы всю работу выполнили за 4 дня?

Автор: Гость