Двое рабочих могут выполнить задание за дней 10.Сколько рабочих еще надо пригласить , чтобы всю работу выполнили за 4 дня?
Математика
Двое рабочих могут выполнить задание за дней 10.Сколько рабочих еще надо пригласить , чтобы всю работу выполнили за 4 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это обратная пропорциональность,поэтому составим пропорцию 2:х=4:10 х=2*10:4=5(рабочих)-выполнят работу за 4 дня5-2=3(рабочих)-нужно дополнительно пригласитьОтвет: Надо пригласить ещё трёх рабочих
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