Двое рабочих перебрали 770 килограмм моркови работы одинаковое время сколько кило??раммов перебрал Каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 килограмм в час другой 40 килограмм

Математика
Двое рабочих перебрали 770 килограмм моркови работы одинаковое время сколько кило??раммов перебрал Каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 килограмм в час другой 40 килограмм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30+40=70(кг/ч)-общая производительность 2)770:70=11(ч)-за это время перебрали морковь  3)30*11=330(кг)-перебрал один рабочий 4)40*11=440(кг)-перебрал другой рабочий
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