Двое рабочих перебрали 770 килограмм моркови работы одинаковое время сколько кило??раммов перебрал Каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 килограмм в час другой 40 килограмм

Математика

Двое рабочих перебрали 770 килограмм моркови работы одинаковое время сколько кило??раммов перебрал Каждый рабочий если один рабочий перебрал 30 килограмм в час другой 40 килограмм

Автор: Гость