Двое рабочих выточили за восьмичасовой день 216 деталей.Один из них вытачивал в час 12 деталей.У какого рабочего производительность труда больше и на сколько?
Математика
Двое рабочих выточили за восьмичасовой день 216 деталей.Один из них вытачивал в час 12 деталей.У какого рабочего производительность труда больше и на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
1)12*8=96(д)- выточил первый рабочий за 8 часов работы 2)216-96=120(д)-выточил второй рабочий за 8 часов работы 3)120:8=15(д/ч)-вытачивает второй рабочий за час 4)15-12=3(д)-на столько деталей второй рабочий вытачивает больше первого Ответ:15 деталей вытачивает второй рабочий за час, на 3 детали больше вытачивает второй больше первого
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