Двое рабочих за некоторое время изготовили 24 делали.Сколько рабочих потребуется,??то бы за то же время изготовить 48 деталей?

Математика

Двое рабочих за некоторое время изготовили 24 делали.Сколько рабочих потребуется,??то бы за то же время изготовить 48 деталей?

Автор: Гость