Двое рабочих за некоторое время изготовили 24 делали.Сколько рабочих потребуется,??то бы за то же время изготовить 48 деталей?
Математика
Двое рабочих за некоторое время изготовили 24 делали.Сколько рабочих потребуется,??то бы за то же время изготовить 48 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:2=12 деталей изготавливает один рабочий 48:12=4 рабочих для изготовления 48 деталей
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