Двое учеников очистили 400 картофелин, первый очищал 3 штуки в минуту, второй – 2. Вт??рой работал на 25 минут больше первого. Сколько времени работал каждый?

Математика

Двое учеников очистили 400 картофелин, первый очищал 3 штуки в минуту, второй – 2. Вт??рой работал на 25 минут больше первого. Сколько времени работал каждый?

Автор: Гость