Двома прямими квадрат поділено на чотири фігури однакової площі. доведіть,що ці ф??гури рівні між собою
Математика
Двома прямими квадрат поділено на чотири фігури однакової площі. доведіть,що ці ф??гури рівні між собою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ці фігури будуть рівні між собою якщо прямі, що ділять квадрат будуть перехрещуватися в центрі.
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