Двухлеток у меня было в 2 раза больше, чем взрослых, а годовалых – в три раза. Всю зиму я усердно ухаживал за козами, берег их как зеницу ока. Наступила весна. Начался окот. Годовалые козы (шыбыш) принесли по одному козленку, ...

Гость: Гость:

Назовем годовалых Г, двухлеток Д и взрослых В. Тогда: Д=2*В Г=3*В Козлят, которые принесли Г назовем Кг, тех кого принесли Д назовем Кд и тех кого принесли В назовем Кв, тогда после окота число животных стало: Г+Кг+Д+Кд+В+Кв=64 известно, что Кг=Г , т.к. годовалые принесли по одному известно, что Кд=2*Д, т.к. двухгодовалые принесли по двое известно, что Кв=3*В, т.к. взрослые принесли по три. Подставим в общее уравнение Г+Г+Д+2Д+В+3В=64 2Г+3Д+4В=64 т.к. изначально мы установили, что Д=2В, а Г=3В, то подставим эти значения в общее уравнение: 2*(3В)+3*(2В)+4В=64 6В+6В+4В=64 16В=64 В=4 тогда Д=2В=8 и Г=3В=12 Ответ: было 4 взрослых, 8 двухгодовалых и 12 годовалых