Двум классам поручено расчистить расчистить каток школьный каток длина которого 32 метра а ширина 20 метров в одном классе 33 ученика а в другом 31 сколько квадратных метров должны раз чистить ученики ученики каждого класса есл...

Математика

Двум классам поручено расчистить расчистить каток школьный каток длина которого 32 метра а ширина 20 метров в одном классе 33 ученика а в другом 31 сколько квадратных метров должны раз чистить ученики ученики каждого класса если распределить работу по числу учеников

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