Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20м,а ширина 10м.В о??ном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников? помо...

Математика
Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20м,а ширина 10м.В о??ном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников? помогите с условием
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 класс-25 уч ? м. 2 класс-24 уч. ? м. Длинна-20 м. Ширина- 10м. Решение: S( площадь катка)=a(длинна)*b(ширина)=20м*10м=200м^2 24+26=50( кол-во учеников в 2х классах) 200/50=4м^2 ( должен отчистить каждый ученик) 24*4=96м^2 ( должен отчистить 1 класс) 26*4=104м^2 ( должен отчистить 2 класс)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С какой скоростью шел человек если за 20 минут прошел 2 километров
Ответить
Литература
Фразиологизим со словом лебедь, лебединный
Ответить
Английский язык
Помогите составить не менее 12 вопросов He is going to take part in the school football competition in September
Ответить
Русский язык
В этой молодице прячутся сестрицы. Каждая сестрица для меньшой темница.
Ответить
Русский язык
РУССКИЙ ЯЗЫК СТР 20 ПОДПИШИ РИСУНКИ ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВАРНЫЕ СЛОВО НАРИСОВАН УЧЕНИК КН??ГА ДЕРЕВО .ПОЖАЛУСТА
Ответить