Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20м,а ширина 10м.В о??ном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников? помо...

Математика

Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20м,а ширина 10м.В о??ном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников? помогите с условием

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