Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20м,а ширина 10м.В о??ном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников? помо...
Математика
Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20м,а ширина 10м.В о??ном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников? помогите с условием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 класс-25 уч ? м. 2 класс-24 уч. ? м. Длинна-20 м. Ширина- 10м. Решение: S( площадь катка)=a(длинна)*b(ширина)=20м*10м=200м^2 24+26=50( кол-во учеников в 2х классах) 200/50=4м^2 ( должен отчистить каждый ученик) 24*4=96м^2 ( должен отчистить 1 класс) 26*4=104м^2 ( должен отчистить 2 класс)
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