Двум классам поручено расчистить школьный каток, длина которого 32 м, ширина на 20 м меньше.В одном классе 33 ученика, а в другом 31.Сколько м2 должны расчистить ученики каждого класса, если распределить работу по числу учеников?

Математика

Двум классам поручено расчистить школьный каток, длина которого 32 м, ширина на 20 м меньше.В одном классе 33 ученика, а в другом 31.Сколько м2 должны расчистить ученики каждого класса, если распределить работу по числу учеников?

Автор: Гость